In Magdeburg-Buckau ereignete sich am Donnerstag, 9. Oktober, gegen Mittag ein Autounfall. Eine Person wird verletzt. Die Straßenbahn kann nicht weiterfahren.

Magdeburg. - Auf der Schönebecker Straße in Magdeburg-Buckau kam es am Donnerstagmittag, 9. Oktober, zu einem Unfall mit zwei PKW. Straßenbahnen können zeitweise nicht fahren.

Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Ein- und Ausfahrt der Sket-Passage an der Schönebecker Straße. Gegen 12.45 Uhr hat sich der Unfall ereignet, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Zwei PKW sind an dem Unfall beteiligt. Eine Person wurde dabei laut Polizei leicht verletzt.

Die Straßenbahn musste zeitweise warten, um weiterfahren zu können, da die Strecke von dem Unfall blockiert war. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch nicht bekannt.