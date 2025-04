Die Frau und das Kleinkind, die am Samstag in Magdeburg von einem Balkon stürzten, sind außer Lebensgefahr. Die Hintergründe des Unglücks sind noch unklar.

In der Magdeburger Alemannstraße kam es zu einem dramatischen Vorfall. Eine Frau und ihr Kind stürzten vom Balkon. Ein Flatterband erinnert noch an den Einsatz von Rettungsdienst und Polizei.

Magdeburg. - Dramatische Szenen haben sich am frühen Samstag (12. April 2025) in Magdeburgs Stadtteil Alte Neustadt abgespielt. Eine Frau, ein Kleinkind und ein Hund stürzten aus der vierten Etage von einem Balkon in die Tiefe. Die 36-Jährige und das einjährige Kleinkind erlitten schwere Verletzungen. Der Hund starb.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen hatten Anwohner des Mehrfamilienhauses in der Alemannstraße am Sonnabend gegen 5.50 Uhr eine schwerverletzte 36-jährige Frau sowie ein schwerstverletztes einjähriges Kleinkind auf einer Grünfläche vor einem Mehrfamilienhaus aufgefunden.

Gegenwärtig gehe die Magdeburger Polizei davon aus, dass die Frau sowie das Kleinkind von einem Balkon des Mehrfamilienhauses stürzten.

Was sich im Vorfeld des Sturzes abgespielt hat, ist Teil der Ermittlungen. Zum aktuellen Stand gibt es mit Verweis auf die laufenden Untersuchungen keine Informationen. Nur so viel erklärte die Polizei auf Nachfrage: Die Frau und das Kleinkind sind außer Lebensgefahr, werden jedoch noch in einem Krankenhaus behandelt.

Redaktioneller Hinweis: Hier gibt es Hilfe

Wir gestalten unsere Berichterstattung über mögliche Suizide und entsprechende Absichten zurückhaltend. Falls Sie sich dennoch betroffen fühlen, finden Sie hier anonyme Beratungs- und Seelsorgeangebote.

Unter 0800 – 111-0-111 oder 0800 – 111-0-222 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Ihre Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich.

Das Angebot des Vereins "Nummer gegen Kummer" richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche, die in einer schwierigen Situation stecken. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800 – 111-0-333. Am Samstag nehmen die jungen Berater des Teams "Jugendliche beraten Jugendliche" die Gespräche an.

Die Mitarbeiter von MuTeS (Muslimisches Seelsorge Telefon) sind 24 Stunden unter 030 – 4435-09-821 zu erreichen. Ein Teil von ihnen spricht auch türkisch.