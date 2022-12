Unfallgefahr - Magdeburger fordern Entschärfung von Kreuzung

An der Kreuzung Brenneckestraße/Halberstädter Chausse in Magdeburg-Sudenburg stoßen Autos und Fußgänger aufeinander.

Magdeburg - In einer langgezogenen Linkskurve biegt der Verkehr von der Brenneckestraße in die Halberstädter Chaussee ab. Mit Schwung starten die Autos und Lkws an der Ampel auf Höhe der Tankstelle in Richtung Ottersleben durch. Die Geschwindigkeit ist mitunter recht hoch, insbesondere dann, wenn bei voller Fahrt aus der Brenneckestraße kommend - hier ist Tempo 50 erlaubt - noch die Grünphase erwischt werden soll.