Die Magdeburger Uni-Studentin Katharina Bade bereitet Schülerinnen auf den Internationalen Informatikwettbewerb vor. Warum die Begeisterung für das Fach bei jungen Frauen so wächst.

Uni Magdeburg: So macht Informatik jungen Frauen richtig Spaß!

Magdeburg. - vs. Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg engagiert sich seit Jahren aktiv, wenn es darum geht, junge Mädchen für die Welt der Informatik zu begeistern.

Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist die Karriere von Katharina Bade, einer engagierten Informatikstudentin, die den Sprung von der Teilnehmerin zur Trainerin bei der European Girls’ Olympiad in Informatics (Egoi) geschafft hat.

Die Egoi – ein jährlich in wechselnden Ländern stattfindender Programmierwettbewerb, der speziell für Schülerinnen konzipiert ist – bietet jungen Talenten eine Plattform, auf der sie ihre Fähigkeiten im Programmieren und logischen Denken unter Beweis stellen können. Ziel des Wettbewerbs ist es, mehr Mädchen für Mint-Berufe zu gewinnen und ihnen zu zeigen, dass sie in der digital geprägten Welt voll und ganz mithalten können.

Schülerinnen für Mint-Berufe begeistern

Katharina Bade, die aktuell ihr siebtes Semester an der Universität Magdeburg absolviert, erinnert sich noch lebhaft an ihre eigene Zeit als Teilnehmerin. „Während meiner Schulzeit durfte ich am Bundeswettbewerb Informatik teilnehmen und wurde sogar für das deutsche Egoi-Team ausgewählt. Diese spezielle Förderung hat mein Leben geprägt“, erzählt sie.

Angetrieben von den positiven Erfahrungen und den unvergesslichen Momenten ihrer eigenen Egoi-Teilnahme hat sie sich entschlossen, nun als Coach aktiv zu werden.

Akribische Vorbereitung auf Wettbewerb

Im Rahmen ihres ehrenamtlichen Engagements bereitet sie Schülerinnen akribisch auf den Wettbewerb vor. Zusammen mit einem motivierten Team organisiert sie ein wöchentliches Online-Training über den Chat-Dienst Discord – von September bis Juni.

Neben regelmäßigen Trainingscamps, die Raum für intensives Üben und gemeinsamen Austausch bieten, steht sie den Teilnehmerinnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. „Die Momente, in denen die Mädchen über sich hinauswachsen und schwierige Aufgaben meistern, sind unglaublich beeindruckend“, berichtet Katharina Bade mit leuchtenden Augen.

Uni Magdeburg bietet Fachwissen und Infrastruktur

Die Uni Magdeburg selbst spielt dabei eine zentrale Rolle: Als verlässlicher Partner stellt die Universität nicht nur technische Infrastruktur, sondern auch Fachwissen aus den Mint-Bereichen zur Verfügung (weitere Infos dazu finden sich auch auf der Homepage der Uni). Mit diesem Engagement wird aktiv daran gearbeitet, Geschlechterbarrieren in der Informatik abzubauen und Mädchen den Zugang zu technologischen und wissenschaftlichen Karrieren zu erleichtern.

Katharina Bade appelliert an alle interessierten Schülerinnen: „Gebt niemals auf und unterschätzt euch nicht. Fangt mit den einfachsten Aufgaben an und arbeitet euch Schritt für Schritt voran. Das gemeinsame Üben und Lernen ist unbezahlbar – und der Weg zur Egoi steht jedem offen.“

So wichtig sind Vorbilder

Ihr Engagement, der Egoi eine starke Trainerin und Mentorin zu sein, zeigt eindrucksvoll, wie wichtig Förderung und Vorbilder in der digitalen Zukunft sind. Mit solcher Begeisterung und Hingabe wird die European Girls’ Olympiad nicht nur zu einem Wettbewerb, sondern zu einer echten Inspirationsquelle für die nächste Generation junger Informatikbegeisterter.

Die Uni unterstützt diese Initiative nicht nur ideell, sondern auch zentral finanziell und organisatorisch. Mit der Bereitstellung von Räumlichkeiten, technischer Infrastruktur und fachlichem Know-how aus den Mint-Fachbereichen leistet die Magdeburger Universität einen bedeutenden Beitrag zur Förderung von Mädchen in der Informatik.