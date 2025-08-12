Ampel oder Neubau? Unschönes Loch: Was nach dem Abriss der Petriförder-Fußgängerbrücke in Magdeburg geplant ist
Die Fußgängerbrücke am Petriförder in Magdeburg wird schmerzlich vermisst. Ein Neubau scheint noch weit entfernt. Aber immerhin soll das unschöne Loch auf der Westseite verschwinden.
12.08.2025, 06:30
Magdeburg. - Mitte Mai wurde die Fußgängerbrücke am Petriförder in Magdeburg abgerissen. Was geblieben ist, ist eine große klaffende Lücke auf der Westseite. Die Stadt plant, die unschöne Ansicht zu ändern. Und auch zu einer möglichen Querung über das Schleinufer gibt es Neuigkeiten.