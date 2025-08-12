Die Fußgängerbrücke am Petriförder in Magdeburg wird schmerzlich vermisst. Ein Neubau scheint noch weit entfernt. Aber immerhin soll das unschöne Loch auf der Westseite verschwinden.

Unschönes Loch: Was nach dem Abriss der Petriförder-Fußgängerbrücke in Magdeburg geplant ist

Eingezäunt ist die große Lücke, die auf der westlichen Seite des Schleinufers, an der einst die Fußgängerbrücke am Petriförder in Magdeburg auflag, klafft. Hier soll sich etwas ändern.

Magdeburg. - Mitte Mai wurde die Fußgängerbrücke am Petriförder in Magdeburg abgerissen. Was geblieben ist, ist eine große klaffende Lücke auf der Westseite. Die Stadt plant, die unschöne Ansicht zu ändern. Und auch zu einer möglichen Querung über das Schleinufer gibt es Neuigkeiten.