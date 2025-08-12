Webers Hof in Farsleben bei Magdeburg holt mit dem Sommerkonzert musikalisch die grüne Insel in den Ort. Northern Light und Clover bieten irische Klänge.

Farsleben. - Mitreißende Klänge, Folk-Musik und dazu deftiges irisches Ambiente gibt es am Sonnabend, 30. August, in der Kulturscheune auf Webers Hof. Dann laden die „Weberaner“ zur Irischen Nacht ein.

Beim Sommerkonzert überraschen gleich zwei Bands mit ihrem Programm. Auf der Bühne stehen ab 19.30 Uhr „Northern Light“ und „Clover“.

Erstere nehmen das Publikum dabei mit auf eine virtuose musikalische Reise von Irland und Schottland bis nach Skandinavien nehmen. „Mit ihrem fulminanten, vielschichtigen Sound und ihrem im Irish Folk verwurzelten Zusammenspiel präsentieren die vier Vollblutmusiker ein einzigartiges Konzerterlebnis“, kündigt Reinhard Mewes vom Kulturverein „Webers Hof“ an. Abwechslungsreiche Tanzmelodien und auch mitreißende Songs irischer Heldinnen werden geboten. „Mit dem Zusammenspiel aus Stimme, Akkordeon, Geige, Flute und Bouzouki wird traditionellen Melodien Leben eingehaucht, Neues entdeckt und geschaffen.“

Die Berliner Live-Band „Clover“, spielt seit 1996 Irish und Scottish Folk in Pups, Klubs und auch Festivals. „Sie bringen die Leute zum Mitmachen und Mitlachen“, heißt es weiter. Schnelle Reels, Jigs und Polkas, Trink- und Wanderlieder sowie schöne Balladen und jede Menge Instrumente sollen für Stimmung sorgen.

„Für ein kulinarisches irisches Flair sorgen natürlich die Weberaner traditionell mit Guinness, Kilkenny, Whiskey, Irish Stew und anderen leckeren Sachen“, sagt Mewes. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten gibt es bei Biberticket, in den Volksstimme Servicepunkten, in Wolmirstedt bei Floristik 99, im Bahnhofscafé „Cappuccino“ und im Kaufcenter Deutsche Post, in Farsleben in der Schneiderei Osinsky, in Colbitz in der Sportlerklause sowie an der Abendkasse.