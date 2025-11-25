Nach etlichen bundesweiten Bombendrohungen, darunter auch gegen das Landesfunkhaus des MDR in Magdeburg, haben Ermittler eine Gruppe mutmaßlicher Täter ausfindig gemacht.

Das Landesfunkhaus des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) in Magdeburg musste im Oktober 2024 wegen einer Bombendrohung geräumt werden. Jetzt wurden offenbar die Täter von damals ermittelt.

Magdeburg. - Eine ganze Serie von Bombendrohungen hat im Jahr 2024 bundesweit für Polizeieinsätze und Aufregung gesorgt. Auch das Landesfunkhaus des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) war betroffen gewesen. Hinter den Drohungen soll eine Onlinegruppe stecken, denen jetzt Ermittler auf die Schliche kamen. Was zu dem Fall bekannt ist.