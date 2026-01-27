weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Bürgerkomitee sucht alte Fotos: Untergang der DDR vor 35 Jahren: Als die Magdeburger die Stasi auflösten

Bürgerkomitee sucht alte Fotos Untergang der DDR vor 35 Jahren: Als die Magdeburger die Stasi auflösten

Das Bürgerkomitee Magdeburg hat vor 35 Jahren die Zeit zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung kritisch begleitet. Alte Fotos erinnern an die Auflösung der Stasi.

Von Stefan Harter 27.01.2026, 06:45
Mitglieder des Bürgerkomitees Magdeburg betreten 1989 erstmals das ehemalige Stasi-Gefängnis am Moritzplatz.
Mitglieder des Bürgerkomitees Magdeburg betreten 1989 erstmals das ehemalige Stasi-Gefängnis am Moritzplatz. Foto: Reiner Krauße

Magdeburg. - Nachdem am 9. November 1989 die Mauer gefallen war, begann in der DDR eine aufreibende Zeit. Der Arbeiter-und-Bauern-Staat war zu Ende. Doch wie sollte es weitergehen? Auch in Magdeburg stellten sich die Teilnehmer der Friedlichen Revolution diese Frage.