Bürgerkomitee sucht alte Fotos Untergang der DDR vor 35 Jahren: Als die Magdeburger die Stasi auflösten
Das Bürgerkomitee Magdeburg hat vor 35 Jahren die Zeit zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung kritisch begleitet. Alte Fotos erinnern an die Auflösung der Stasi.
27.01.2026, 06:45
Magdeburg. - Nachdem am 9. November 1989 die Mauer gefallen war, begann in der DDR eine aufreibende Zeit. Der Arbeiter-und-Bauern-Staat war zu Ende. Doch wie sollte es weitergehen? Auch in Magdeburg stellten sich die Teilnehmer der Friedlichen Revolution diese Frage.