Das Bürgerkomitee Magdeburg hat vor 35 Jahren die Zeit zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung kritisch begleitet. Alte Fotos erinnern an die Auflösung der Stasi.

Untergang der DDR vor 35 Jahren: Als die Magdeburger die Stasi auflösten

Mitglieder des Bürgerkomitees Magdeburg betreten 1989 erstmals das ehemalige Stasi-Gefängnis am Moritzplatz.

Magdeburg. - Nachdem am 9. November 1989 die Mauer gefallen war, begann in der DDR eine aufreibende Zeit. Der Arbeiter-und-Bauern-Staat war zu Ende. Doch wie sollte es weitergehen? Auch in Magdeburg stellten sich die Teilnehmer der Friedlichen Revolution diese Frage.