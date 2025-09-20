Ein kleiner, verwahrloster Platz in Magdeburg soll grüner, schöner, einladender werden. Ein Unternehmer will das aus eigener Tasche bezahlen – doch die Stadt stellt Bedingungen.

Erik Bierwirth will einen verwahrlosten Platz in Magdeburg auf eigene Kosten aufwerten. Die Stadt stimmt zu, stellt aber Bedingungen, die ihn am Vorhaben zweifeln lassen.

Magdeburg. - Ein Unternehmer aus Magdeburg möchte eine trostlose Fläche in Alt-Olvenstedt verschönern. Er plant auf eigene Kosten, einen verwahrlosten Platz nahe des Sportplatzes mit Bäumen, Sträuchern und Blumen zu begrünen. Die Stadt stimmt zu, stellt aber Bedingungen, die ihn an seinem Engagement zweifeln lassen. Nun hat er eine Entscheidung getroffen.