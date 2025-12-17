Magdeburg verwandelt sich Schritt für Schritt in eine riesige Open-Air-Galerie. Die Stadt will das sichtbar machen – digital, vernetzt und für alle zugänglich.

Die WBG Otto von Guericke zeigt ein Bild von Robin Zöffzig.

Magdeburg. - Magdeburg entwickelt sich rasant zu einer der spannendsten Urban-Art-Städte Deutschlands. Wer heute durch die Straßen der Landeshauptstadt geht, könnte meinen, Magdeburg habe sich heimlich in eine riesige Open-Air-Galerie verwandelt. Vor einem Jahr stand die Idee im Raum, diese zu vernetzen und aufzuwerten. Jetzt gibt es neue Details. Was ist die Idee hinter dem Vorhaben?