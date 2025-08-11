Immer öfter hört man von Paaren, deren Beziehung während oder nach dem Urlaub zerbricht. Eine Magdeburger Psychologin nennt Gründe für die Trennung im Urlaub – und gibt Tipps, damit es gar nicht erst so weit kommt.

Raus aus dem Alltag, rein in die Krise? Obwohl es eigentlich harmonisch zugehen sollte, streiten viele Paare gerade im Urlaub. Oftmals führt dies dann sogar zu einer Trennung.

Magdeburg. - Statistisch gesehen trennt sich jedes vierte Paar nach dem gemeinsamen Urlaub. Doch was sind die Gründe für die Trennung und wie kann man das Beziehungsaus vermeiden? Im Volksstimme-Interview gibt die Magdeburger Psychologin Barbara Teske wichtige Tipps, damit der Urlaub nicht zum Beziehungskiller wird.