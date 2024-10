„Fuck Cops“ wurden auf zwei der insgesamt 21 Transporter in einer Magdeburger Autovermierung gesprüht. Noch fehlt von den Tätern jede Spur.

Mageburg. - Es war kein Scherz, den ein Kollege Sebastian Leps da am frühen Freitagmorgen am Telefon erzählt hatte. Als der Agenturleiter der Autovermietung Harms auf den Hof fuhr, traute er seinen Augen kaum: 21 der insgesamt 23 Transporter, die auf dem Hof in der Lübecker Straße standen, waren mit blauer Farbe beschmiert, versehen mit Schriftzügen wie „Fuck Cops“, „ACAB“ (eine Abkürzung für „Alle Cops sind Bastarde“) und „Fuck AfD“.