Tabakkonsum Verbot: Warum in der Magdeburger Strandbar nicht mehr überall geraucht werden darf

Am Karfreitag, 15. April 2022, beginnt in Magdeburg die Strandbarsaison am Petriförder. In diesem Jahr müssen die Zigaretten am Strand jedoch ausbleiben.Warum erstmals nicht mehr überall geraucht werden darf.