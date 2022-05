Verhaltener Pessimismus in Magdeburger Handwerk

Handwerk in Magdeburg: Der Schneidewerkzeugmechaniker Danilo Dürrichen überprüft in der Werkshalle des Unternehmens ZOM mit einer Lupe den Verschleiß an einer Räumnadel. Der Mechaniker war 2017 als bester Nachwuchshandwerker in Sachsen-Anhalt geehrt worden.

Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa