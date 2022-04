Neue Baustelle in der City: Hier wird es in Magdeburg für Autofahrer eng

Eine neue Baustelle mitten in der City wird ab Sonntag in Magdeburg für erhebliche Einschränkungen sorgen. Und das über mehrere Monate hinweg. Zusätzlich wird auf der B1 gearbeitet.

Die Kreuzung Otto-von-Guericke-Straße/Ernst-Reuter-Allee in Magdeburg: Ab 25. April 2022 werden hier weitere Spuren gesperrt.

Magdeburg - Ende 2022 soll der City-Tunnel in Magdeburg eröffnet werden. Bis dahin muss die gesamte Ampelanlage an der Kreuzung Otto-von-Guericke-Straße/Ernst-Reuter-Allee erneuert und erweitert werden. Am Sonntag, 24. April 2022, wird damit begonnen – mit teils erheblichen Auswirkungen vor allem für Autofahrer.