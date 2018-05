Blick in die Baustelle in der Kreuzung Leipziger Straße/ Wiener Straße/ Raiffeisenstraße in Magdeburg. Hier wird der Bau eines Gleisvierecks derzeit vorbereitet. Foto: Magdeburger Verkehrsbetriebe

Fußgänger in Magdeburg müssen wegen einer Baustelle der Verkehrsbetriebe einen längeren Umweg in Kauf nehmen.

Magdeburg l Die Vorbereitungen, Straßenbahnschienen im Magdeburger Kreuzungsbereich der Leipziger Straße/ Wiener Straße/ Raiffeisenstraße zu integrieren, laufen. Sind in der Kreuzung bereits Versorgungsleitungen der Städtischen Werke Magdeburg (SWM) verlegt worden, geraten nun die Randbereiche an den Gehwegen ins Visier.

Wegen Leitungsverlegungen in diesem Bereich und wegen einer Rammpfahlgründung für die Fahrleitungen der 2. Nord-Süd-Verbindung muss die bisherige Fußgängerquerung über das westliche Baufeld an der Wiener Straße gesperrt werden, heißt es von den Magdeburger Verkehrsbetrieben (MVB), die mit dem Gleisviereck den Anschluss der noch zu bauenden Trasse in der Raiffeisenstraße an die bestehenden Gleise in der Leipziger und Wiener Straße vollziehen. Das Bauvorhaben zählt zum Großprojekt „2. Nord-Süd-Verbindung“, dessen geplante Fertigstellung 2019 sich um einige Zeit verschieben wird.

Die Sperrung bedeutet für Fußgänger, die von der Leipziger Straße kommend die Baustelle in Richtung Süden bzw. in umgekehrte Richtung passieren wollen, einen längeren Weg. Sie laufen nun über die Wiener Straße, den Philipp-Palm-Weg, die Schneidlinger Straße und die Semmelweisstraße. Wie die Stadt Magdeburg informiert, dauert die Vollsperrung der Südseite bis voraussichtlich Mitte August an. Und: „Anwohner der Wiener Straße erreichen ihre Hauseingänge bis in Höhe der Nummer 1, können aber nicht direkt in den Südabschnitt der Leipziger Straße gehen.“

Bilder Die Umleitung für Fußgänger im Überblick. Grafik: ProMedia Barleben GmbH



Die Verkehrsbetriebe empfehlen aufgrund des verlängerten Fußweges auf die Straßenbahnlinien 6 und 9 auszuweichen „und entweder an der Haltestelle Südfriedhof oder an der verlegten Haltestelle Raiffeisenstraße ein- und auszusteigen“.