Der neue Magdeburger City-Tunnel war gesperrt. Autofahrer konnten aufgrund eines Defekts in beide Fahrtrichtungen nicht durch die Röhren. Dann war der Tunnel wieder frei - und am Abend wieder dicht.

Magdeburg - Die Schranke war zu: Magdeburgs neuer City-Tunnel war am 30. Juni, Stand 14 Uhr, gesperrt. Autofahrer, die aus Richtung Stadtfeld in die Innenstadt und anders herum durch die Röhren fahren wollen, standen am Freitag vor verschlossenen Schranken.

Grund dafür war offenbar ein hartnäckiger technischer Defekt. Zunächst war der Tunnel seit 13 Uhr für rund zwei Stunden dicht.

„Es liegt ein technischer Fehler vor. Derzeit wird nach dem Grund für den Fehler gesucht und daran gearbeitet, ihn so schnell es geht zu beheben“, sagte eine Stadtsprecherin auf Nachfrage.

Bauarbeiten sorgen für Tempo 30 am City-Tunnel Magdeburg

Am Nachmittag wurde der Tunnel für Autofahrer wieder geöffnet, der Defekt war scheinbar beseitigt. Aber leider nur scheinbar. Denn offenbar besteht das Problem weiterhin. Der Tunnel war gegen 17.30 Uhr erneut gesperrt. Die Arbeiten dauerten an. Ob und wann der Tunnel dauerhaft wieder freigegeben werden kann, ist derzeit unklar.