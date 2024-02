Zum Spiel des 1. FC Magdeburg gegen Schalke 04, zur Freestyle-Show in der Getec-Arena und zur Angler-Expo in der Messe strömen am Sonnabend (24. Februar) mehr als 40.000 Besucher in den Osten von Magdeburg. Welche Straßenbahnen fahren und wo geparkt werden kann, zeigt diese Übersicht.

Verkehr in Magdeburg: So geht es am besten zum Spiel des FCM gegen Schalke 04

Magdeburg - Fußball, Motocross und Karpfenmesse. An diesem Sonnabend (24. Februar) ist viel los im Osten von Magdeburg. Zum Heimspiel des 1. FC Magdeburg gegen Schalke 04 in der ausverkauften MDCC-Arena (Anpfiff 20.30 Uhr) werden um die 30.000 Fans erwartet.

Weil parallel und davor auch noch Veranstaltungen in der Getec-Arena („Night of Freestyle“, zuletzt mehr als 5.000 Gäste) sowie in den Messehallen („Carp Expo Spree-Oder-Elbe“, zuletzt mehr als 5.000 Gäste) stattfinden, ist mit einer stark angespannten Verkehrssituation zu rechnen.

Auf dieser Grafik werden Wege und Haltepunkte rund um die MDCC-Arena aufgezeigt. Grafik: PrePress Media

Die Volksstimme hat zusammengestellt, wie es am besten zum Stadion geht. Wer nicht unbedingt mit dem Auto kommen muss, dem wird empfohlen, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad anzureisen.

Mit der Straßenbahn

Die Eintrittskarten zum FCM gelten jeweils drei Stunden vor sowie nach dem Spiel als Fahrkarte für die Busse und Bahnen der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB). Die MVB werden wieder zusätzliche Straßenbahnen der Linie 15 zwischen Hauptbahnhof/Willy-Brandt-Platz und Arenen einsetzen.

Die Linie 10 (Barleber See-Messegelände) hält regulär ebenfalls an den Arenen. Die Linie 4 (Klinikum Olvenstedt-Cracau) stoppt am „Heumarkt“, an „Mehringstraße“ und „Simonstraße“ in Stadionnähe.

„Die Linie 15 ist vor dem Spiel ab 18.16 Uhr im Einsatz. Sie fährt alle 15 Minuten. Zusammen mit den Linien 4 und 10 ergeben sich somit 10 Fahrten die Stunde Richtung Stadion“, so MVB-Pressesprecher Tim Stein.

Rund um das Heimspiel kommen zusätzliche Bahnen auf der Linie 15 zum Einsatz. Symbolfoto: dpa

Auf den Linien, die zum Stadion fahren, würden vorrangig größere Züge mit mehr Platz eingesetzt. Zusätzlich kann mit der „6“ (Diesdorf-Herrenkrug) zur „Turmschanzenstraße/Friedensbrücke“ oder „Jerichower Platz“ gefahren und von dort aus gelaufen werden.

Nach Spielende ist erneut die Linie 15 im Einsatz. „Hier im dichten 5-Minuten-Takt. Die ersten Fahrten fahren ins Stadtzentrum. Im weiteren Verlauf des Abends wird die Linie 15 dann in die einzelnen Stadtteile fahren“, so Tim Stein. Die übrigen Linien fahren dann nach Fahrplan.

Zu Fuß oder mit dem Rad

Wer aus dem Süden/Südosten kommt, gelangt über die Sternbrücke und durch den Stadtpark Rotehorn zur Cracauer Wasserfallbrücke. Ab der Burchardstraße führt der Weg quasi geradewegs zur Arena.

Aus der Stadtmitte geht es vom Allee-Center über die Neue Strombrücke, Zollbrücke und Anna-Ebert-Brücke in den Osten. Über den Heumarkt hinweg ist es dann so gut wie geschafft.

Aus Richtung Norden erreicht man über den Nordbrückenzug und vorbei am Jerichower Platz die MDCC-Arena.

Mit dem Auto

Wegen der beiden Parallelveranstaltungen in Getec-Arena und Messe dürften die Straßen sehr voll sein. FCM-Fans können auf den Heimparkplätzen direkt an der MDCC-Arena parken.

Der alte und der neue Gästeparkplatz am Gübser Weg wird geöffnet. Allerdings stehen diese beiden Stellflächen aus Sicherheitsgründen ausschließlich den Gästefans von Schalke 04 zur Verfügung, so Jana Bork von der MVGM.

Heimfans können zusätzlich an der Getec-Arena parken. Hier stünden noch 50 Parkplätze hinter der Arena zur Verfügung. Der dortige Großparkplatz kann auch von Fußballfans genutzt werden, dürfte aber relativ voll sein mit Besuchern der „Night of Freestyle“.

An diesen Parkscheinautomaten an der Getec-Arena können Tickets gelöst werden. Foto: Konstantin Kraft

Auf dem Großparkplatz an den Messehallen/Elbauenpark dürfte es dagegen relativ viele freie Stellplätze geben. Die Karpfenmesse endet bereits um 18 Uhr. Darüber hinaus kann auf der Fläche am Jerichower Platz geparkt werden, so Bork.

Nach dem Abpfiff

Um die Abreise für die Fans mit Autos zu beschleunigen, wird die Polizei nach dem Abpfiff wieder eine temporäre, zweispurige Einbahnstraßenregelung im Bereich Gübser Weg, Friedrich-Ebert-Straße sowie Georg-Heidler-Straße durchsetzen, heißt es aus der Polizeiinspektion Magdeburg.

Eine Neuerung wird sein, dass man aus dem Gübser Weg nach links auf die Ebert-Straße gen Cracauer Straße abfahren kann. Stadteinwärts werde der Verkehr über die Berliner Chaussee, Brückstraße und die Elbe geführt.

Zur Ergänzung: Die Bundespolizei wird rund um das Fußballspiels verstärkt in Zügen und Bahnhöfen im Einsatz sein, um für Sicherheit zu sorgen.