Berliner Chaussee Verkehr in Magdeburg: Weißes Fahrrad erinnert an tödlichen Unfall

Anfang Juli verunglückt ein 60-jähriger Radfahrer an der Berliner Chaussee in Magdeburg. Der ADFC hat deshalb an der Einmündung „Zum Friedensweiler“ ein Mahnmal aufgestellt. Welche Gefahren am Unfallort lauern.