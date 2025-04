Verkehrszeichen auf Abwegen: So viele Schilder werden in Magdeburg jährlich geklaut

Verdacht auf Vandalismus: Ein Straßenschild liegt in Magdeburg am Wegesrand.

Magdeburg - Ein Verkehrsschild, das ein eingeschränktes Halteverbot anzeigt, liegt mit seinem Pfosten im Rasen, lehnend an einen Baum. Es wirkt fast so, als ob es sich nach einem langen Tag einfach zur Ruhe gesetzt hat. Kein auffälliger Unfall, keine chaotische Szene – nur ein misshandeltes Schild, das seinen Platz verloren hat. Was auf den ersten Blick vielleicht nach einem schlechten Scherz aussieht, ist in Magdeburg längst kein Einzelfall mehr.