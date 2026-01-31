In Magdeburg wird ein 12-jähriges Mädchen vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe. Wer hat Loressa gesehen? (Foto im Text)

Vermisst: Wer hat die 12-jährige Loressa aus Magdeburg gesehen?

In Magdeburg wird ein 12-jähriges Mädchen vermisst. Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche.

Magdeburg. - In Magdeburg wird die 12-jährige Loressa W. vermisst.

Das Mädchen verließ am 31. Januar 2026 gegen 13 Uhr ihre Wohnung im Stadtteil Neustädter Feld und ist seitdem nicht zurückgekehrt. Wie die Polizei mitteilt, konnte sie trotz intensiver Suche bislang nicht gefunden werden.

Seit dem 31. Januar 2026 wird die 12-jährige Loressa W. aus Magdeburg vermisst. Foto: Polizei

Loressa W. ist etwa 155 bis 160 Zentimeter groß, schlank, hat lange schwarze Haare und trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine schwarze Jacke mit Fellkapuze, eine helle Jeans sowie helle Turnschuhe.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Loressa W. gesehen hat oder Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Magdeburg (Tel. 0391 / 546 3295) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.