  4. bhjv: Neue Zahnärztin fürs Jeirchower Land: Von Karith nach Ungarn und als fertige Medizinerin zurück

Mit acht Stipendien für Studenten der Zahnmedizin will der Landkreis die zukünftige zahnärztliche Versorgung im Jerichower Land sicherstellen. Eine Stipendiatin ist Lara Kim Sämisch aus Karith: Warum sie unbedingt in der Region bleiben will.

03.10.2025, 18:15
Lara Kim Sämisch aus Karith studiert im ungarischen Pécs Zahnmedizin. Franziska Stawitz

„Ich wollte was Praktisches und Soziales machen, mit meinen Händen arbeiten und mich kreativ ausleben, all das ist als Zahnärztin möglich“, antwortet Lara Kim Sämisch aus Karith auf die Frage, warum sie sich für ein Studium der Zahnmedizin entschieden hat.