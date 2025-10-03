Ein geplanter Traum vom Eigenheim im Osten Magdeburgs – und doch bleibt die Fläche bis heute unbebaut. Nun soll der Stadtrat eine Entscheidung treffen.

Blick über die Fläche an der Menzer Straße im Magdeburger Stadtteil Prester.

Magdeburg. - Über Jahre war das Eigenheim in Magdeburg heiß begehrt – Einfamilien- und Doppelhäuser standen ganz oben auf der Wunschliste vieler Menschen. Auch im Osten der Stadt, auf einer ehemaligen Gärtnereifläche zwischen Menzer Straße und Am Mühlenfeld, sollte dafür Platz für Häuslebauer geschaffen werden. Doch gebaut wurde dort nie. Wie geht es nun weiter?