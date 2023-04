Die Hochgeschwindigkeitszüge der Deutschen Bahn halten wieder in Magdeburg. Doch das nicht für lange. Thema in der Stadt ist eine dauerhafte Anbindung ans ICE-Netz immer wieder.

Ein Zugkopf des Flaggschiffs der Deutschen Bahn: Für einige Wochen ist Magdeburg Halt für den ICE. Bis 5. Mai halten hier nur die Züge nach Berlin, danach nur die in Richtung Hannover. Darüber hinaus gibt es eine zweistündliche Verbindung aus beziehungsweise nach Frankfurt am Main. Im Hintergrund ist auch ein IC zu sehen – jene Zuggattung, die normalerweise die Einbindung Magdeburgs ins Netz des Fernverkehrs der Bahn sicherstellt.

Magdeburg - Jüngst wurde eine Großinvestition für Magdeburg - der Tunnel am Hauptbahnhof - für den Verkehr freigegeben. Nachdem bei der Feier mit großer Prominenz zur Tunneleröffnung während der Rede des Deutsche-Bahn-Managers Marcus Schenkel Rufe nach einem ICE zu hören waren, hat die Bahn nun also Ernst gemacht? Seit dem 1. April 2023 fahren die Hochgeschwindigkeitszüge des Bahn-Konzerns die sachsen-anhaltische Landeshauptstadt an. Kein Scherz. Doch welche Verbindungen gibt es wann? Und ist die Regelung von Dauer?