Video: Fußball in Magdeburg: FCM-Fans marschieren zur MDCC-Arena

Vor dem Drittligaspiel des 1. FC Magdeburg gegen 1860 München war in Magdeburg einen Fanmarsch angekündigt worden. Tausende FCM-Fans liefen über die Elbe in die MDCC-Arena.

Der FCM-Fanmarsch am 7. Mai 2022 auf der Magdeburger Sternbrücke.

Magdeburg - Die Fans der 1. FC Magdeburg sind für ihre Liebe und Treue zu ihrem Verein nicht nur in der Szene bekannt. Am letzten Heimspieltag der dritten Fußball-Bundesliga riefen sie zu einem Fanmarsch durch die Stadt in die MDCC-Arena auf. Die Volksstimme war dabei.

Los ging es vom Treffpunkt auf der Westseite der Sternbrücke. Gegen 12 Uhr marschierten dann unzählige Fans unter Schlachtrufen in Richtung MDCC-Arena durch den Stadtpark. Dort stand die letzte Heimspielbegegnung der Drittligasaison 2021/222 gegen den TSV 1860 München an. Während die FCM-Kicker schon als Aufsteiger in die zweite Bundesliga und als Drittliga-Meister feststehen, war für die Müncher Löwen vor diesem Spieltag der Sprung auf den Relegationsplatz noch möglich.

Der FCM-Fanmarsch am 7. Mai 2022 auf der Magdeburger Sternbrücke. Foto: Rainer Schweingel

In Magdeburg musste zunächst wieder mit hohem Verkehrsaufkommen zu rechnen sein. Rund 25.000 Fans des 1. FC Magdeburg wollten bis 14 Uhr ins Stadion pilgern. Ein Teil der Fans hatte zudem im Internet zu einem Fanmarsch aufgerufen.

Die Fans des FCM auf dem Fanmarsch zum Stadion. Video: Rainer Schweingel

Nach Volksstimme-Informationen hat die Polizei die Sternbrücke im Blick, um Gefahren durch das gleichzeitige Betreten der Brücke durch Hunderte Personen zu verhindern. Die Sorgen waren aber unbegründet. Offen war auch, wie die Fans den Weg zum Stadion durch die zahlreichen Baustellen absolvieren wollen. Wegen eines Brückenbaus sind im Magdeburger Osten zahlreiche Straßen gesperrt oder nur mit Behinderungen durch Absperrbaken zu passieren. Mit Behinderungen im Umfeld des Marsches war daher zu rechnen.

Die Fans des FCM feiern auch auf der Elbe. Video: Rainer Schweingel

Am Abend zuvor hatten die FCM-Kicker noch mit den Fans gefeiert. Auf dem Alten Markt in Magdeburg hatte es einen Fanempfang gegeben. Zuvor hatten sich die Spieler und Betreuer in das Goldene Buch der Stadt eingetragen und waren von Oberbürgermeister Lutz Trümper empfangen worden.