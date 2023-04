Alte Neustadt - Die Decken: meterhoch. Das Interieur: eine Mischung aus alten Industrieanlagen, Holz und modernen Möbeln. Das Ambiente: stylisch und gemütlich zugleich. So überrascht es nicht, dass sich Fotografen gern im Loft einmieten, um Models, Influencer oder auch jeden anderen, der schöne Fotos von sich möchte, mal ganz anders in Szene zu setzen. Das hippe Mietstudio ist das Highlight in der Fabrik 61 an der Rogätzer Straße. Doch unter dem Dach des einstigen Heizhauses einer Schokoladenfabrik verbirgt sich noch mehr.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.