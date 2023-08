Mit Video: Ikke Hüftgold, Mia Julia und Co. - Magdeburg feiert Party wie am Ballermann

Magdeburg - Schlagerstars und Partyhits: Normalerweise fahren die Deutschen auf die spanische Urlaubsinsel Mallorca, um dort Ballermann-Atmosphäre am Playa de Palma zu erleben. Dank des Magdeburger Veranstalters Florian Seidel ist es jedoch gar nicht notwendig, in ein Flugzeug zu steigen. Der Magdeburger, selbst ein riesen Mallorca-Fan, brachte zahlreiche Ballermann-Stars am Sonnabend auf die Bühne im Elbauenpark. Bereits 2022 hatte er zum Stadtfest eine Mallorca-Party organisiert. Und weil das Publikum so begeistert war, gab es in diesem Jahr eine Fortsetzung mit der Ballermann-Elite.

Mehrere Tausende Besucher feierten beim Mega-Malle-Festival in Magdeburg.(Bericht/Kamera: Thomas Schulz, Schnitt/Sprecher: Christian Kadlubietz

Julia (l.) und Indra sind für das Mega-Malle-Festival aus Braunschweig angereist. Foto: Michaela Schröder

Bei Temperaturen über 30 Grad hatten vor allem die schattigen Plätze auf dem Gelände Hochkonjunktur, überall fächelten sich Menschen Luft zu, trugen Sonnenhüte und freuten sich über den kühlenden Wasserschlauch, den die Freiwillige Feuerwehr Ottersleben immer wieder ins Publikum hielt und so zumindest kurzweilig für etwas Abkühlung sorgte.

Abkühlung: Die Festivalbesucher freuten sich über den Wasserschlauch, den die Freiwillige Feuerwehr Ottersleben immer wieder ins Publikum hielt. Foto: Thomas Schulz

Die Festivalleitung stellte außerdem mehrere kostenfrei nutzbare Wasserstellen zur Verfügung. Moderator und DJ Chris Mega forderte die Besucher auf, ausreichend zu trinken.

Ab 11 Uhr wurde durchweg gefeiert, getanzt und laut mitgesungen – elf Stunden Vollgas-Party. Obwohl Florian Seidel fast alle Mallorca-Stars nach Magdeburg holte, brachte vor allem Ballermann-Königin Mia Julia die Feiermeute zum Ausrasten.

Der aufstrebende Ballermann-Sänger Denny Dekadent (Mitte) stand zwar nicht auf der Bühne des Festivals, sorgt aber für Partystimmung und mischte sich im Magdeburger Elbauenpark unter die Feiernden. Foto: Michaela Schröder

Festival in Magdeburg: Auch Kritik an Mega-Malle

Trotz Partylaune und ganz viel positiver Resonanz gab es von den Besuchern auch Kritik. An den Getränkeständen kam es zu langen Wartezeiten. Bemängelt wurde auch, dass hier nur mit sogenannten Token bezahlt werden konnte, die es auf dem Festivalgelände zu kaufen gab. Das werde jetzt ausgewertet, so Florian Seidel auf Volksstimme-Nachfrage.

Nicht im Dienst: Die Kameraden des Feuerwehrverbands Börde e. V. ohne Feuerwehrausrüstung aber in Feierlaune. Foto: Michaela Schröder

Die Stars, für die es nicht direkt wieder von Magdeburg nach Mallorca ging, übernachteten übrigens wenige Meter weiter im Herrenkrug Parkhotel.

Und die Malle-Party geht weiter, wie Florian Seidel ankündigt. Bereits für 2024 gebe es erste Planungen. Voraussichtlich am 17. August 2024 findet die Fortsetzung des Festivals ganz in Tradition des Ballermanns statt.