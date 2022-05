Video: Nach tödlicher Hundeattacke in Magdeburg - wie können Besitzer für mehr Sicherheit sorgen?

Einige Hundebesitzer haben ihre Vierbeiner nicht im Griff, was zu schlimmen Unfällen durch Beißattacken führen kann, wie ein aktueller Blutrausch-Fall aus Magdeburg erneut aufzeigte. Hundecoach Christina Jakobs im Interview über brenzlige Situationen, Verantwortung und Sinn eines Hundeführerscheins.

Magdeburg - Erst Anfang Mai war der letzte Beißvorfall, als ein in blutrauschverfallener Hund auf zwei andere Artgenossen in Magdeburg losging. Sie überlebten die Bissattacke nicht. Laut Polizei hat sich zuvor der aggressive Vierbeiner der Rasse Cane Coro eines 45 Jahre alten Manns von der Leine gerissen. Eines der Fellnasen-Opfer ging bei Hundetrainerin Christina Jakobs aus Magdeburg in die Hundeschule.