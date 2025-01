Vier Wochen nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt spricht Oberbürgermeisterin Simone Borris in einem sehr persönlichen Interview über ihre doppelte Trauer.

Magdeburg. - Am Freitag, 20. Januar, ist der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt, der die Stadt erschüttert hat, genau vier Wochen her. Für Oberbürgermeisterin Simone Borris kam noch ein persönlicher Schicksalsschlag hinzu. In einem emotionalen Gespräch mit Reporterin Sabine Lindenau blickt sie auf die schrecklichen Tage zurück. Sie geht aber auch darauf ein, wie die Aufarbeitung läuft und welche Konsequenzen gezogen werden können.