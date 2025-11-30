Die Herderschule in Calbe lud die Familien ein, das Schulhaus, die Lehrer und Schüler zu erleben. In einigen Wochen müssen sich viele Familien entscheiden, welchen Schulweg ihre Kinder nach der Grundschule einschlagen.

Wie die Herderschule in Calbe Familien von sich überzeugen will

Marie Knopf ist mit ihrer Tochter Zoe gekommen. Sie testet hier im Chemieraum der Calbenser Herderschule, ob Vitamin C in Obst und Gemüse nachweisbar ist.

Calbe. - Der Herderschule in Calbe ist ein wunderbarer Ort zum Lernen. Das zeigte die Bildungseinrichtung in der vergangenen Woche beim Tag der offenen Tür. Eingeladen waren dabei vor allem die Familien, deren Kinder im kommenden Schuljahr von der Grundschule auf eine höhere Schule wechseln. Die Familien sollten sich dabei informieren können, wie Bedingungen in der Sekundarschule sind.