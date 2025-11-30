weather regen
Magdeburg, Deutschland
  4. Rettungseinsatz in der Börde: Sirenenalarm am ersten Advent: Feuerwehren rücken in Calvörde zum Wohnungsbrand aus

Ein Notruf, aufregende Szenen in einem Mehrfamilienhaus und ein Einsatz, der für viele Fragen sorgt – was genau am Adventssonntag in Calvörde passiert ist.

Von Anett Roisch Aktualisiert: 30.11.2025, 18:26
Gemeinsamer Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst am Wilhelm-von-Bode-Weg in Calvörde. Die Rettungskräfte handeln Hand in Hand, um eine gefährliche Situation abzuwenden.
Gemeinsamer Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst am Wilhelm-von-Bode-Weg in Calvörde. Die Rettungskräfte handeln Hand in Hand, um eine gefährliche Situation abzuwenden. Foto: Anett Roisch

Calvörde - Kurz vor 15 Uhr heulten am Sonntagnachmittag in Calvörde die Sirenen: Alarmstichwort „Wohnungsbrand“. Während viele Bewohner am ersten Advent bereits auf dem Weihnachtsmarkt waren oder sich dorthin auf den Weg gemacht hatten, drang Qualm aus einer Wohnung in der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses am Wilhelm-von-Bode-Weg. In der Nachbarschaft verbreitete sich schnell große Aufregung.