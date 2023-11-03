Konzerte, Familienprogramm, eine Märchenoper und mehr - ein Blick in den Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, dem 07.12.2025.

Die Sängerin und Entertainerin Dagmar Frederic, die in der DDR ein Star der Unterhaltungsmusik wurde, ist mit ihrem Weihnachtsprogramm in Magdeburg zu Gast.

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 7.12.2025.

Weihnachten mit Dagmar Frederic im Magdeburger Amo

Im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 steht am 07.12.2025 um 15 Uhr das Programm "Weihnachten mit Dagmar Frederic" auf dem Plan. Die Künstlerin, bekannt aus verschiedenen Fernseh- und Bühnenproduktionen, verbindet in ihren Auftritten Gesang, Moderation und Unterhaltungselemente.

Mit einem Repertoire, das Titel wie Laß die Rosen nicht verblühn, Was halten Sie vom Tango? und Die reiferen Fraun umfasst, gestaltet sie einen Nachmittag, der unterschiedliche musikalische Stilrichtungen aufgreift. Frederic ist sowohl für ihre klare Bühnenpräsenz als auch für eine Moderation bekannt, die auf Sprachkultur und persönliche Ansprache setzt. Sie wechselt zwischen lebhaften und ruhigeren Momenten und interpretiert ihre Lieder in eigener Gestaltung.

Märchenoper "Hänsel und Gretel" im Opernhaus des Theaters Magdeburg

Im Opernhaus des Theaters Magdeburg kehrt Engelbert Humperdincks Märchenoper Hänsel und Gretel auf die Bühne zurück. Aufführungen finden am 7. und 21.12. um 16 Uhr, am 27.12. um 19.30 Uhr sowie am 18.1. und 8.2. um 18 Uhr statt.

Die Inszenierung von Karen Stone richtet sich an Kinder ab acht Jahren ebenso wie an erfahrene Opernbesucher. Sie verbindet die vertraute Geschichte der Geschwister mit musikalischen Elementen, die zu den bekanntesten des deutschen Opernrepertoires gehören. Neben Anspielungen, die auch ein erwachsenes Publikum wiedererkennt, prägen traditionelle Kinderlieder und ein romantisch geführtes Orchester den musikalischen Rahmen.

Ein besonderer Teil der Produktion ist der Bühnenprozess selbst: Der Märchenwald entsteht sichtbar vor den Augen des Publikums und zeigt, wie Räume und Atmosphäre im Verlauf des Abends wachsen. Die Aufführung orientiert sich eng am Libretto von Adelheid Wette und an Humperdincks Partitur, eröffnet jedoch zugleich einen eigenen visuellen Zugang zur bekannten Vorlage.

Weihnachten nach Hengstmanns in Magdeburg

Im Kabarett "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 richtet der Adventsabend den Blick auf Begegnungen, die mit wechselnden Figuren und Szenen gefüllt werden. Am Sonntag, dem 7.12.2025 um 17 Uhr treten die Hengstmänner mit ihren Alter Egos auf und öffnen den Raum für weitere Gäste, die sonst nicht im Rampenlicht stehen.

Der Abend folgt einer Abfolge kurzer Episoden, in denen Gespräch, Spiel und spontane Wendungen ineinandergreifen. Das Publikum erhält Einblicke in unterschiedliche Rollen, die nacheinander auftreten und den Verlauf des Programms prägen. Die Bühne entwickelt sich dabei zu einem Ort, an dem humorvolle Momente ebenso entstehen wie ruhigere Sequenzen, die den Advent einrahmen und den Charakter des Formats betonen.

Exaudi Chor in der Magdeburger Pauluskirche

In der Pauluskirche Magdeburg gestaltet der Exaudi Chor am Sonntag, 7.12.2025, ab 16 Uhr ein Adventskonzert. Unter der Leitung von Axel Rose präsentiert der gemischte Chor mit rund 55 Sängerinnen und Sängern ein Programm aus traditionellen und zeitgenössischen Werken zur Advents- und Weihnachtszeit.

Die Auswahl umfasst mehrstimmige Chorsätze, die unterschiedliche Stile und Epochen verbinden und eine klangliche Einstimmung auf die bevorstehenden Feiertage ermöglichen. Der Exaudi Chor knüpft damit an seine regelmäßigen Konzertformate an, die im städtischen Musikleben verankert sind.

"Hänsel und Gretel" im Alten Theater am Jerichower Platz

Im Alten Theater am Jerichower Platz, Tessenowstraße 11, wird am Sonntag, dem 7.12.2025, um 15 Uhr die Bühnenfassung von "Hänsel und Gretel" nach den Brüdern Grimm gezeigt. Das Tournee Theater Hamburg präsentiert die Geschichte in einer Version von Ralf Bettinger, ergänzt durch Kompositionen von Liudmyla Vasylieva.

Im Mittelpunkt stehen zwei Kinder, die aus Sorge um ihre Eltern den Entschluss fassen, allein im Wald ihr Glück zu versuchen, nachdem ein Feuer die Vorräte ihres Dorfes zerstört hat. Auf ihrem Weg begegnen sie einem Fuchs und einem Hasen, die sie aus Fallen befreien und die sie durch die Nacht begleiten. Schließlich gelangen Hänsel und Gretel zum bekannten Lebkuchenhaus, in dem die Hexe Latawika Zirza lebt. Sie verspricht einen Schatz, der die Familie retten soll, wenn die Kinder bis zum nächsten Vollmond bleiben.

Im Verlauf der Handlung wird deutlich, dass die Hexe ihre Jugend nur bewahren kann, indem sie Kinder verzehrt. Gretel entdeckt dies mithilfe der Waldtiere und sucht einen Ausweg, während Hänsel zunehmend unter den Einfluss der Hexe gerät. Durch geschickte Ablenkung des Raben Abraxa gelingt es den Kindern schließlich, die Hexe zu überwinden und den Schatz zu ihren Eltern zu bringen.

Adventsnachmittag für Familien in der Magdeburger Festung Mark

In der Festung Mark findet am Sonntag, 7.12.2025, ein Adventsnachmittag für Familien statt. Der Einlass beginnt um 13.30 Uhr, das Programm startet um 14 Uhr. Der Chorkreis Magdeburger Börde und weitere Ensembles gestalten ein musikalisches Programm, in dem Kinder- und Erwachsenenchöre, darunter Multivokal, die Texas Outlaws sowie der Chor My s Ukrainy, unterschiedliche Beiträge übernehmen. Gemeinsame Singmomente um 16 und 17.20 Uhr bilden wiederkehrende Höhepunkte des Nachmittags und schaffen kurze Phasen der Ruhe und Konzentration.

Ergänzend zum musikalischen Teil lädt ein Adventsmarkt im Innenhof zum Aufenthalt ein. Stände bieten handgefertigte Produkte, Bastel- und Malangebote für Kinder sowie Speisen und Getränke, darunter Glühwein, Kinderpunsch und winterliche Kleinigkeiten. Eine Eislaufbahn erweitert das Angebot um eine sportliche Komponente. Die Festung Mark verbindet mit dieser Veranstaltung verschiedene Elemente eines vorweihnachtlichen Treffpunkts und richtet sich an Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen. Eintritt: 10 Euro für Erwachsene, 5 Euro für Kinder von sechs bis vierzehn Jahren, jüngere Kinder sind frei.

"Viva la musica": Chorkonzert in Kirche St. Johann der Täufer Magdeburg

In der Kirche St. Johann der Täufer in Lüttgen-Ottersleben 44 beginnt am Sonntag, dem 7.12.2025, dem zweiten Advent, um 16.30 Uhr Adventsmusik im Kerzenschein. Mit dabei ist der Chor "Viva la musica", der im Oktober 2009 unter der musikalischen Leitung von Falk Kalkbrenner gegründet wurde. Der Titel des ersten gemeinsam gesungenen Liedes gab dem Ensemble seinen Namen.

Das Repertoire umfasst drei- und vierstimmige Werke, darunter Volkslieder, Chormusik aus Klassik und Romantik sowie zeitgenössische Kompositionen. Der Chor gestaltet jährlich Sommer- und Adventskonzerte und tritt nicht nur in der eigenen Dorfkirche auf, sondern auch in verschiedenen Orten Sachsen-Anhalts. Seit Oktober 2019 arbeitet das Ensemble unter der Leitung von Jürgen Töpfer.

„Musik im Advent“ in die St.-Georg-Kirche in Calenberge

Das evangelische Kirchspiel Kreuzhorst lädt zur „Musik im Advent“ in die St.-Georg-Kirche ein. Unterstützt wird die Reihe vom Heimatverein Calenberge. An den Adventssonntagen – 7., 14. und 21. Dezember – beginnt das Programm jeweils um 17 Uhr. Besucher können sich auf stimmungsvolle Orgelmusik freuen, die die Kirche in weihnachtliches Licht taucht.

Die festliche Atmosphäre wird durch Glühwein, kleine Leckereien und die Gelegenheit zum Austausch bei weihnachtlicher Musik abgerundet. Die Veranstaltungsreihe lädt Familien, Freundeskreise und alle Interessierten dazu ein, die besinnliche Adventszeit zu genießen.

"Zufall oder Zauber" - musikalische Märchenlesung im Magdeburger Moritzhof

Im Moritzhof am Moritzplatz 1 präsentieren Felix Meyer und Clemens Christian Poetzsch am Sonntag, dem 7.12.2025, um 16 Uhr eine musikalische Märchenlesung unter dem Titel Zufall oder Zauber. Meyer knüpft damit an ein Märchen an, das er 2020 in Kyōto schrieb und in dem ein Rabe, ein Zauberer und eine Maus im Mittelpunkt stehen. Nach zahlreichen Rückmeldungen, die eine Fortsetzung wünschten, entwickelte er die Geschichte weiter.

In der neuen Episode schließen sich die im ersten Teil angedeuteten Tiere und Wesen zusammen, um die Herrschaft einer kleinen Gruppe reicher Figuren zu beenden. Die Handlung verlagert sich in eine Tomatenkonservenfabrik, in der sich ein gewaltfreier Umbruch vorbereitet, der dennoch eine große, erzählerisch ausgearbeitete Auseinandersetzung umfasst. Meyer übernimmt den Erzählerpart, während Poetzsch am Piano die dramaturgischen Bögen musikalisch begleitet. Die Lesung eröffnet erstmals Einblicke in den Text, der 2026 im Rahmen von Meyers siebtem Studioalbum erscheinen soll und zum Abschluss in ein Konzert übergeht.

Adventsnachmittag an der Harfe mit Ambra Sorrentino im Magdeburger Hoflieferanten

Im Hoflieferant am Fürstenwall 3b gestaltet die Sopranistin und Harfenistin Ambra Sorrentino am 7.12.2025 von 16 bis 18 Uhr einen musikalischen Adventsnachmittag. Sie verbindet Gesang und Harfenspiel und präsentiert Weihnachtslieder, die das Publikum zum Mitsingen einbeziehen.

Die Veranstaltung richtet sich an Gäste, die in einer kleinen Runde traditionelle Lieder hören und aktiv begleiten möchten. Ergänzend werden Stollen, Kaffee und Kuchen angeboten, wodurch ein besonderer Rahmen für die musikalische Darbietung entsteht.

Familienkonzert "Spam, der Ohrwurm" im Magdeburger Gesellschaftshaus

Im Schinkelsaal des Gesellschaftshauses, Schönebecker Straße 129, findet am Sonntag, 7.12.2025, um 15 Uhr das Familienkonzert "Spam, der Ohrwurm" statt, der Einlass beginnt um 14 Uhr.

Das Programm richtet sich an Kinder ab sechs Jahren und stellt den Ohrwurm als erzählerische Figur in den Mittelpunkt, der das Publikum durch das Konzert führt. Musikalisch gestaltet wird der Nachmittag vom Ensemble Sprezzatura 22 mit June Telletxea (Gesang), Andreas Arend (Laute) und Wolfgang Eger (Percussion. Die Gruppe verbindet Elemente der Alten Musik mit traditionellen Liedern aus dem Mittelmeerraum, früher Barockmusik, gesprochenen Texten, Eigenkompositionen sowie Einflüssen aus Jazz und Folk.

Das Repertoire umfasst unter anderem Werke von Marchetto Cara und Bartolomeo Tromboncino. Ziel des Programms ist es, verschiedene musikalische Stile spielerisch zusammenzuführen und Kindern wie Erwachsenen einen Zugang zu unterschiedlichen Klangwelten zu eröffnen.

Der Teufel mit den drei goldenen Haaren im Magdeburger Amo

Die Schaubühne Magdeburg zeigt im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 in diesem Dezember das Weihnachtsmärchen Der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Am 6. und 7.12.2025 beginnen die öffentlichen Vorstellungen jeweils um 13.30 und 15.30 Uhr, der Einlass startet 30 Minuten früher. Jede Vorstellung wird von einer Gebärdendolmetscherin oder einem Gebärdendolmetscher begleitet.

Das Stück nach den Brüdern Grimm erzählt von einem Jungen, der mit einer Glückshaut geboren wird und dessen Zukunft mit der Königstochter vorgezeichnet scheint. Ein König versucht dies zu verhindern, stellt gefährliche Aufgaben und verlangt drei goldene Haare des Teufels. Auf seiner Reise begegnet der Junge Unterstützern, darunter Räuber und eine Großmutter in der Unterwelt, die ihn auf seinem Weg bestärken. Die Inszenierung entsteht unter der Regie von Knut Müller-Ehrecke.

Magdeburg-Bilder im Kubus neben dem Kunstmuseum

Im Kubus auf der Ostseite des Kunstmuseums Magdeburg in der Regierungsstraße 4 bis 6 rücken Fotografien von Hermann Brösel das Stadtbild in den Fokus. Der Magdeburger Unternehmer und Fotograf hielt über Jahrzehnte Straßen, Plätze und bauliche Veränderungen fest und schuf damit ein umfangreiches Archiv seiner Umgebung. Besucher bewegen sich beim Betrachten der Projektion durch ein visuelles Gedächtnis Magdeburgs, das vertraute Orte ebenso wie längst überholte Ansichten umfasst. Der Kubus fungiert dabei als ruhiger Raum, in dem die Bilder nacheinander sichtbar werden und die Vielfalt der dokumentierten Szenen entfalten.

Eine Auswahl dieser Aufnahmen erscheint auf einer Leinwand, die im Kubus täglich von 10 bis 22 Uhr läuft und den Blick auf verschiedene Phasen der Stadtentwicklung lenkt. Die Präsentation zeigt Motive aus unterschiedlichen Jahrzehnten und verdeutlicht, wie Brösel Veränderungen im urbanen Raum mit der Kamera erfasste.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

