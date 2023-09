Die Villa Wertvoll in Magdeburg feiert fünften Geburtstag. Gründer Simon Becker spricht im Volksstimme-Interview über Vergangenheit und Zukunft der Kinder- und Jugendeinrichtung.

Villa Wertvoll in Magdeburg feiert fünften Geburtstag

Seit 2018 gibt es in der Villa Wertvoll in Magdeburg Angebote für Kinder und Jugendliche.

Magdeburg - Volksstimme: Welche Ziele, die Ihr Euch zum Start gestellt habt, konntet Ihr verwirklichen?

Simon Becker: Unser Ziel war, dass es uns in fünf Jahren noch gibt und wir Angebote im Stadtteil schaffen können, auf die die Kinder und Jugendlichen so richtig Bock haben. Dass diese Ziele komplett übertroffen wurden und inzwischen über 200 Kinder und Jugendliche jede Woche bei uns sind, hätten wir nie gedacht.

Volksstimme: Und wo seht Ihr noch Nachholbedarf?

Simon Becker: Wir würden aufgrund der hohen Nachfrage natürlich sehr gerne mehr Angebote machen, sind aber an dieser Stelle sowohl räumlich als auch finanziell begrenzt. Hier sehen wir uns nach neuen Möglichkeiten um, wie wir bei manch auslaufender Förderung durch gute Anschlussfinanzierungen die Angebote sichern können.

Volksstimme: Worauf seid Ihr stolz?

Simon Becker: Am meisten beeindruckt mich, dass das Team der Villa Wertvoll so engagiert ist und sich mit unglaublich viel Herzblut einbringt. Inklusive der ehrenamtlich Helfenden sind wir eine Gruppe von 100 Leuten, die sich für die Kinder unserer Stadt engagiert.

Volksstimme: Ihr wollt eine zweite Villa Wertvoll eröffnen. Wie ist der aktuelle Stand dabei?

Simon Becker: Leider ist die Sanierung der anderen Villa auf dem Gelände nicht so vorangeschritten, wie wir es erhofft hatten. Es hat sich nach fast 15 Jahren Leerstand so einiges an Investitionsstau gezeigt und nun muss mit dem Vermieter verhandelt werden, wie es weitergeht.

Volksstimme: Wo seht Ihr Euch in fünf Jahren?

Simon Becker: An genau diesem Standort mit genau diesem Team und einem Angebot, das für die Kinder Magdeburgs wie eine erfrischende Oase ist.

Ein Familienfest mit Tag der offenen Tür wird am 23. September 2023 ab 15 Uhr in der Mittagstraße 15a gefeiert.