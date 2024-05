Was ein Investor am Neustädter See plant, klingt visionär. Wenn die Pläne umgesetzt werden, ist Magdeburg um eine Attraktion reicher.

Visionen für den Neustädter See in Magdeburg können wahr werden

Magdeburg. - Der Neustädter See soll sich zu einem überregionalen Tourismusresort entwickeln. Mit seinem mehrheitlichen Beschluss zur Einleitung eines Verfahrens zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan hat der Stadtrat am Donnerstag den Weg dafür frei gemacht. Dem positiven Signal an den Investor ging aber eine Debatte voraus. Was alles geplant ist.