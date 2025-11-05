Sorge vor der Geflügelpest Vogelgrippe in Magdeburg: Was bedeutet die Seuche für den Zoo?
Seit einigen Tagen gilt in Magdeburg Stallpflicht wegen der grassierenden Vogelgrippe. Auch der Zoo muss Maßnahmen treffen, um seine Tiere zu schützen. Was das für Besucher bedeutet.
05.11.2025, 16:30
Magdeburg. - Die Vogelgrippe hat Deutschland aktuell fest im Griff: Vielerorts erkranken Vögel und sterben in freier Wildbahn, Geflügelbetriebe werden zur Aufstallung verpflichtet. Auch der Magdeburger Zoo trifft zum Schutz von Mensch und Tier Maßnahmen. Was Besucher jetzt beachten müssen.