Seit einigen Tagen gilt in Magdeburg Stallpflicht wegen der grassierenden Vogelgrippe. Auch der Zoo muss Maßnahmen treffen, um seine Tiere zu schützen. Was das für Besucher bedeutet.

Vogelgrippe in Magdeburg: Was bedeutet die Seuche für den Zoo?

Auch im Magdeburger Zoo werden Maßnahmen zum Schutz der Vögel, wie dieser Geier, ergriffen.

Magdeburg. - Die Vogelgrippe hat Deutschland aktuell fest im Griff: Vielerorts erkranken Vögel und sterben in freier Wildbahn, Geflügelbetriebe werden zur Aufstallung verpflichtet. Auch der Magdeburger Zoo trifft zum Schutz von Mensch und Tier Maßnahmen. Was Besucher jetzt beachten müssen.