Es ist längst kein Geheimtipp mehr. Das Café Treibgut in Magdeburg an der Elbe hat sich etabliert. Betreiber Jan Walsleben verfolgt hier aber noch mehr Pläne, die die Attraktivität weiter steigern sollen.

Vom Café zum Hotspot: Was das Treibgut an der Elbe in Magdeburg plant

Jan Walsleben, Betreiber des Cafés Treibgut im Magdeburger Wissenschaftshafen, hat große Pläne für das Areal.

Magdeburg. - Im Liegestuhl chillen, bei einer der Partys tanzen oder bei der Radtour einen Zwischenstopp einlegen: Das Café Treibgut in Magdeburg hat sich zum beliebten Ausflugsziel entwickelt - vor allem im Sommer. Betreiber Jan Walsleben verfolgt hier große Pläne, um die Attraktivität des Areals im Wissenschaftshafen zu steigern.