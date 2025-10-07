Die Hochschule Magdeburg-Stendal zeigt bis 30. Oktober Werke dreier Künstlerinnen – Aquarell, Acryl und Collagen treffen auf kreative Vielfalt.

Bildcombo aus Arbeiten von Renate Herfurt, Elke Ruttkowski und Nora Zess. Die Malerei wird in der Hochschule Magdeburg-Stendal gezeigt.

Magdeburg. - Derzeit zeigt die Hochschulbibliothek Magdeburg die Kunstausstellung „Von Jedem Etwas“, eine Gemeinschaftsausstellung dreier Künstlerinnen. Die drei verbindet die Leidenschaft zur Malerei – und die Freude daran, gemeinsam kreativ zu sein. Die Ausstellung zeigt, wie unterschiedlich künstlerische Wege verlaufen können – und doch in einem gemeinsamen Ausdruck münden.