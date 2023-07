Der Sprung von Mexiko nach Magdeburg ist manchmal nicht so groß, wie man denkt. Für Norma und Sven Leiß ist das nordamerikanische Land gedanklich nur einen Katzensprung entfernt. Das liegt daran, dass beide weltoffen sind. Und es liegt an ihrer Geschichte, die von der Liebe geschrieben wurde.

Norma Andrea Leiß ist gebürtige Mexikanerin, wächst in Küstennähe auf, besucht nach der Schule die Universität in Puebla und studiert in der für ihre Vulkane bekannten Stadt im Marketingbereich. Um neben theoretischen Fakten auch Praxis-Erfahrungen zu sammeln, macht sie in einem der größten Fahrzeugwerke des Volkswagen-Konzerns in Puebla ein Praktikum. Das läuft so gut, dass die Absolventin das Angebot erhält, als Projektmanagerin anzufangen. Sie nimmt an, kümmert sich fortan um internationale Vorhaben.

Bei einem davon korrespondiert die Mexikanerin mit Sven Leiß, einem Deutschen, der viel herumkommt in der Welt, Englisch beherrscht, in den USA, Kanada unterwegs ist und schließlich auch dienstlich in Puebla Station macht. Seine Firma entsendet den gebürtigen Hessen, der in Magdeburg wohnt, seit er elf Jahre alt ist, ins VW-Werk.

Beim Abendessen hat es ordentlich gefunkt

Das Leben nimmt seinen Lauf: Die beiden lernen sich kennen, sind zunächst Kollegen. Als Norma nicht mehr zum Projektteam gehört, verabreden sie sich zum Abendessen. „Dabei hat es ordentlich zwischen uns gefunkt“, erinnert sich Sven Leiß. Der Magdeburger und die Mexikanerin werden ein Paar. Als sie überlegt, wie es weitergehen soll, wenn sie sich verabschieden müssen, fragt er: „Warum müssen wir uns verabschieden?“ Und Norma? „Ich wusste keine Antwort darauf“, sagt sie. Dafür weiß sie genau, was sie sagen soll, als Sven ihr 2015 einen Heiratsantrag macht. „Es gab doch nur eine Antwort“, sagt sie und lacht.

Lesen Sie auch: Aus China nach Magdeburg

Ab da ging dann alles sehr schnell. Das Paar stellt sich gegenseitig der Familie vor, es entscheidet, gemeinsam nach Deutschland zu gehen, plant die Hochzeit, muss sich um das Visum kümmern, die Anforderungen der katholischen Kirche für eine Trauung erfüllen. Norma Leiß erinnert sich: „Es war alles so turbulent und ging so schnell, dass ich kaum Zeit hatte, darüber nachzudenken, was es bedeutet, nach Magdeburg zu ziehen.“

Als sie das erste Mal zur Weihnachtszeit in die Ottostadt kommt, wundert sie sich darüber, wie dunkel es ist, wie kalt – und liebt den Schnee. „Ich war immer nur im Sommer in Europa“, erklärt Norma Leiß. Noch etwas fällt ihr auf: Magdeburg ist flach, anders als die von Vulkanen geprägte Landschaft in Mexiko, in der sie groß geworden ist. Was sie sofort mag, sind die Menschen. Sie sagt: „Alle waren sehr offen und herzlich zu mir.“

Magdeburgs Plus – die entspannte Atmosphäre

Vor allem ihr Ehemann zeigt ihr, warum Magdeburg die richtige Stadt für das gemeinsame Leben ist. „Er liebt Magdeburg“, sagt Norma Leiß. Und ihr Mann bekräftigt: „Ich bin in Hessen geboren, habe in vielen deutschen Städten und im Ausland gelebt, das hat mich nur bestärkt, hier möglichst nicht mehr wegzugehen“, sagt er. „Wenn man den Vergleich hatte, merkt man erst, wie ruhig, entspannt und schön es hier ist.“

Lesen Sie auch: Ein Weltenbummler verliebt sich in Magdeburg

Er zählt auf, dass er die Elbe mag, den Dom, dass viele Erinnerungen in den Straßen stecken. Bestärkt werde sein Heimatgefühl durch die positiven Veränderungen, die er hier erlebe, sagt Sven Leiß: „Magdeburg hat sich drastisch gewandelt. Nicht nur das Stadtbild, alles ist auch offener geworden.“

Dass es auch internationaler zugeht in der Elbestadt, darüber sind sich beide einig. Sie selbst tragen durch ihre Ehe, ihre Familie und ihre Freundschaften zu Menschen mit ausländischen Wurzeln dazu bei. Norma Leiß sagt, dass es entscheidend sei, wie man hier aufgenommen werde. „Ich habe sehr positive Erfahrungen gemacht.“

Beide sprechen von ihrem Zuhause, wenn sie ein Synonym für Magdeburg suchen. Das Paar kommt immer noch viel herum. Beruflich sind beide in einem Management- und IT-Beratungsunternehmen tätig, das im VW-Konzern verankert ist und international aufgestellt ist. Privat reisen sie viel, besuchen die Familie und Freunde in Mexiko. „Danach sind wir immer wieder froh, hierher zurückzukommen, in die Stadt, die immer bunter wird“, so Norma Leiß.