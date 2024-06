In Magdeburg hat ein in Sachsen-Anhalt bekannter Eishersteller seine erste Filiale eröffnet. Dort wird auch eine Eissorte angeboten, die einen kulinarischen Stern gewonnen hat.

Von Vanille bis salzigem Karamell: Neue Eisdiele in Magdeburg verkauft preisgekröntes Eis

In Magdeburg hat eine neue Eisdiele ihre Türen geöffnet. Dort werden im wechselnden Tagesangebot mehr als 50 Sorten verkauft.

Magdeburg. - In Magdeburg gibt es eine neue Anlaufstelle für alle Eisliebhaber. Pünktlich zur Sommerzeit hat eine neue Eisdiele ihre Türen geöffnet, deren Eis bereits in vielen Cafés in Sachsen-Anhalt verkauft wird.