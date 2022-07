Von Wasserski bis Wohnmobil: Das sind die Pläne für den Neustädter See

Der Neustädter See in Magdeburg soll trotz aller Sorgen ein Ausflugsziel für Magdeburger und Besucher der Stadt bleiben. Die Wasserskianlage soll deshalb erweitert werden.

Magdeburg - Bei Google ist der neue Name schon zu finden. Unter „Strandparx“ wird die Wasserskianlage Cable Island am Neustädter See in Magdeburg künftig zusätzlich firmieren. Die Anmietung von Wohnmobilstellplätzen war ab Mai 2022 ebenfalls bereits im Netz angekündigt.