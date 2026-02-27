Direkt an der Anna‑Ebert‑Brücke kündigt sich die nächste Baustelle an – und ein grünes Netz macht bereits darauf aufmerksam. Was geplant ist.

Vorbereitungen für Bauarbeiten laufen: Mauer an Magdeburger Brücke muss saniert werden

Mit einem grünen Netz verhüllt: Die Stützwand an der Turmschanzenstraße ist bereits für die kommende Sanierung vorbereitet.

Magdeburg. - Wer derzeit an der Turmschanzenstraße in Magdeburg vorbeikommt, sieht eine grün verhüllte Mauer. Dahinter steckt mehr als nur Kosmetik: Die Stadt bereitet eine weitere Baustelle direkt an der Anna-Ebert-Brücke vor.