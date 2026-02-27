Grünes Netz gegen Fledermäuse Vorbereitungen für Bauarbeiten laufen: Mauer an Magdeburger Brücke muss saniert werden
Direkt an der Anna‑Ebert‑Brücke kündigt sich die nächste Baustelle an – und ein grünes Netz macht bereits darauf aufmerksam. Was geplant ist.
27.02.2026, 06:45
Magdeburg. - Wer derzeit an der Turmschanzenstraße in Magdeburg vorbeikommt, sieht eine grün verhüllte Mauer. Dahinter steckt mehr als nur Kosmetik: Die Stadt bereitet eine weitere Baustelle direkt an der Anna-Ebert-Brücke vor.