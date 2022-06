Wahl in Magdeburg: Wer wird neuer Chef über die Stadtfinanzen?

Mitten in der Corona-Krise, zugleich Krise öffentlicher Haushalte, hat das Land Sachsen-Anhalt der Landeshauptstadt den Kämmerer abgeworben. Die Nachfolgekandidaten.

Magdeburg - Ausgerechnet in Krisenzeiten steht das Magdeburger Finanzdezernat kopflos da. Nach dem überraschenden Abtritt des Finanzbeigeordneten Klaus Zimmermann muss ein Nachfolger schnell bestimmt werden. Die Entscheidung steht am 14. Dezember 2021 im Stadtrat an.