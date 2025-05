Von Star Wars bis König der Löwen: Altmark-Festspiele präsentieren zum Auftakt in Stendal Kulturprogramm mit Filmmusik in der historischen Kulisse des Alstom Lokomotiven Service.

Altmark-Festspiele 2025: Großes Kino in Alstom-Werkhalle in Stendal

Stendal - Wo normalerweise große Lokomotiven repariert und modernisiert werden, können sich Besucher auf einen musikalischen Abend freuen. Unter dem Titel „Hollywood in Stahl und Klang“ startet der altmarkweite Festspielsommer erneut in einer besonderen Spielstätte in Stendal.

Nach dem großen Erfolg 2024 wird die große Werkhalle des Alstom Lokomotiven Service wieder zum Konzertsaal und bietet Platz für 800 Gäste. Die Karten für das Eröffnungskonzert der Altmark-Festspiele sind ausverkauft.

„Das freut uns natürlich sehr. Es zeigt, wie stark sich die Altmark-Festspiele in der Region und darüber hinaus etabliert haben“, sagt Reinhard Seehafer. Zudem wies der Intendant der Festspiele auf der Pressekonferenz darauf hin, dass Kulturfreunde aus ganz Deutschland mittlerweile in die Altmark strömen, um die verschiedenen Veranstaltungen wie Liederabende, Jazzkonzerte und Lesungen miterleben zu können.

Gespielt wird beim Eröffnungskonzert passend zum Titel unter anderem Filmmusik von John Williams (E.T. – Der Außerirdische, Star Wars), Ennio Morricone (Spiel mir das Lied vom Tod) und Hans Zimmer (König der Löwen, Gladiator, Fluch der Karibik). Zudem erklingt Peter Tschaikowskis Klavierkonzert Nr. 1 mit der jungen Pianistin Sophie Pacini, und es musiziert das Czech National Symphony Orchestra unter der Leitung von Reinhard Seehafer.

Mehr als 300 Künstler kommen in die Altmark

Der Festspielsommer startet 2025 am 24. Mai und läuft bis zum 6. September unter dem Motto „mitten hindurch“. 26 Konzerte und Lesungen an 18 verschiedenen Orten in der gesamten Altmark mit 320 Künstlern versprechen ein vielseitiges Programm für die Gäste. Der Titel der Veranstaltungsreihe steht in diesem Jahr für Mut und Freude am Leben, wie Reinhard Seehafer erklärt. „Gerade in der heutigen Zeit mit den vielen herausfordernden Krisen ist es wichtig, sich nicht unterkriegen zu lassen.“

Mit Vorfreude blickt Jörg Neubauer auf das Konzert. „Letztes Jahr kam es sehr gut an, und hat sowohl nach außen als auch nach innen eine große Wirkung erzielt“, sagt der Geschäftsführer vom Alstom Lokomotiven Service.

In der Werkhalle von Alstom wurde in Stendal 2024 die Saison der Altmark-Festspiele mit Beethovens Neunter Sinfonie eröffnet. Foto: Andreas König

Aus den Erfahrungen aus 2024 haben er und sein Team gelernt, was in diesem Jahr die Vorbereitungen erleichtern. „Wir wissen, worauf wir achten müssen. Dadurch geht dieses Mal alles etwas leichter und schneller von der Hand“, sagt Jörg Neubauer. Vieles habe schon gut funktioniert. Die Erfahrung hat gezeigt, dass dieses Jahr der Besucherstrom anders geregelt werden muss.

Von vielen Gästen habe es 2024 positive Rückmeldungen gegeben. „Sie waren beeindruckt davon, dass solch ein Event hier bei uns stattfindet.“ Vor allem die Kombination aus Kultur und Industrie ist gut angekommen. „Es gibt immer wieder emotionale Momente, wenn zum Beispiel die Großeltern mit ihren Enkeln herkommen und erzählen, wie sie hier früher gearbeitet haben“, sagt Jörg Neubauer.

Das Programm der Altmark-Festspiele 2025

„Das Beethoven-Konzert 2024 war ein großer Erfolg. Wir freuen uns, dass wir mit Alstom einen zuverlässigen Partner gefunden und ein hochwertiges Event vorbereitet haben“, sagt Reinhard Seehafer. Die Altmark-Festspiele sind für ihn ein „Alleinstellungsmerkmal“ und helfen, die Region „aus dem Dornröschenschlaf“ zu holen.

Eröffnungskonzert in Stendal bei Alstom am 24. Mai, 19 Uhr.

Liederabend in der Dorfkirche in Berge am 31. Mai, 17 Uhr.

Pfingstkonzert in Hohengrieben am 7. Juni, 15 Uhr.

Otto-Reutter-Tage in Gardelegen vom 13. bis 15. Juni.

Klassiknacht in Apenburg am 21. Juni, 20.30 Uhr.

Klavierrezital in Wulkau am 22. Juni, 17 Uhr.

Musik und Theater in Goldbeck am 5. Juli, 17 Uhr.

Konzert zum Sonnenaufgang in Arendsee am 12. und 13. Juli um 5 Uhr.

Regensburger Domspatzen in Tangermünde am 19. Juli, 17 Uhr.

Strohballenarena in Wittenmoor vom 25. bis 27. Juli.

Jazz im Kloster in Jerichow vom 8. bis 10. August.

Jazz im Museum in Diesdorf am 10. August, 18 Uhr.

Sommermusik in den Bismarck-Häusern vom 2. bis 30. August.

Abschlusskonzert in Salzwedel am 6. September um 18 Uhr.

Information: Der Festspielsommer wird unter anderem vom Land Sachsen-Anhalt, Lotto Sachsen-Anhalt, dem Altmarkkreis Salzwedel und der Hansestadt Gardelegen gefördert. Tickets für die Veranstaltungen können auf der Internetseite der Altmark-Festspiele, per Mail an info@altmarkfestspiele.de und telefonisch unter der 03907/7763880 bestellt werden.