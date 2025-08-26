Wandern im Harz, Thüringer Wald und Co. Magdeburger Studentin verkauft Wanderkarten im Spielkartenformat – und landet einen Erfolg
Das Smartphone bestimmt unseren Alltag wie kein anderes Gerät. Selbst beim Wandern im Wald gucken viele auf ihr Handy, um die richtige Route zu deuten. Ein Magdeburger Start-up kehrt nun zum Papier zurück, im Spielkartenformat – und hat damit richtig Erfolg.
Aktualisiert: 27.08.2025, 09:47
Magdeburg. - Viele Wanderer nutzen ihr Smartphone zur Orientierung in der Natur. Oftmals stehen sie dann minutenlang da und sind mitunter sogar auf Instagram und Co. unterwegs. Ein Start-up aus Magdeburg bietet nun kompakte Wanderkarten mit besonderen Touren an.