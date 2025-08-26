Sperrung wegen maroden Bauwerks Nächster Brückenabriss in Magdeburg: Ersatzbau soll bis 2026 stehen
In Magdeburg wird die nächste Brücke abgerissen. Diesmal ist ein maroder Übergang über die Schrote im Stadtteil Stadtfeld betroffen. Ein Ersatz wird bis Mitte 2026 errichtet.
Aktualisiert: 26.08.2025, 15:16
Magdeburg. - Marode Brücken und kein Ende: In Magdeburg muss das nächste marode Bauwerk abgerissen werden. Dessen schlechter Zustand ist diesmal allerdings bereits seit Jahren bekannt gewesen. Doch erst jetzt erfolgen Abbruch und Wiederaufbau.