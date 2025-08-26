In Magdeburg wird die nächste Brücke abgerissen. Diesmal ist ein maroder Übergang über die Schrote im Stadtteil Stadtfeld betroffen. Ein Ersatz wird bis Mitte 2026 errichtet.

Nächster Brückenabriss in Magdeburg: Ersatzbau soll bis 2026 stehen

In Magdeburg wird eine weitere marode Brücke abgerissen.

Magdeburg. - Marode Brücken und kein Ende: In Magdeburg muss das nächste marode Bauwerk abgerissen werden. Dessen schlechter Zustand ist diesmal allerdings bereits seit Jahren bekannt gewesen. Doch erst jetzt erfolgen Abbruch und Wiederaufbau.