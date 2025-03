Wann die Behelfsabfahrt am Magdeburger Bebeldamm zurückgebaut wird

Die Sperrung am August-Bebel-Damm in Magdeburg ist längst Geschichte.

Magdeburg - Die Behelfsabfahrt vom August-Bebel-Damm in Magdeburg zum Einkaufszentrum an der Scheidebuschstraße wird noch einige Zeit eingerichtet bleiben. Anwohner hatten sich in der Volksstimme-Redaktion gemeldet und gefragt, wann diese zurückgebaut wird. Schließlich hat sich der Grund, warum sie überhaupt angelegt worden war, erledigt. Durch die Rampe ist es nicht möglich, direkt zum Penny-Markt zu fahren.

Die Abfahrt war im Auftrag der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) angelegt worden, damit der Anlieferverkehr für das Müllheizkraftwerk während der aktuellen Baumaßnahmen auf dem Bebeldamm weiter sein Ziel erreichen kann.

Anlieferverkehr für das Müllheizkraftwerk nutzte Behelfsabfahrt

Während der Arbeiten auf der Kreuzung Bebeldamm/Hohenwarther Straße/Kraftwerk-Privatweg war ein direktes Abbiegen für die Lkw zur Verbrennungsanlage nicht möglich gewesen. Über die provisorische Rampe konnten die Fahrzeuge wenden und über eine andere Route dorthin gelangen. Mit dem Fortrücken des Gleisbaus in den nächsten Bauabschnitt nördlich der Kreuzung und deren Freigabe ist die direkte Zufahrt zum MHWK aber bereits seit einigen Wochen wieder möglich.

Entsprechend soll die Rampe nun auch wieder entfernt werden, wie MVB-Sprecher Tim Stein auf Volksstimme-Anfrage erklärt. Wann genau, könne er aber noch nicht sagen. Er teilt nur mit, dass dies innerhalb der aktuellen Bauphase passieren soll, die noch bis zum April 2025 laufen soll. Insgesamt sollen die Restarbeiten für die 1,4 Kilometer lange Trasse auf dem Bebeldamm noch bis zum Sommer 2025 andauern.