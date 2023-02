Die Brücke an der Oebisfelder Straße in Magdeburg-Rothensee wird zur Baustelle. Ein Widerlager muss erneuert werden. Jetzt gibt es ein Datum für die notwendige Sperrung.

Wann die Brücke an der Oebisfelder Straße in Rothensee gesperrt wird

Baustelle in Magdeburg

An der Oebisfelder Straße in Magdeburg-Rothensee haben die Arbeiten für die Brückensanierung begonnen.

Magdeburg - An der Brücke über die Bahngleise an der Oebisfelder Straße in Magdeburg-Rothensee haben die ersten Arbeiten begonnen. Das östliche Widerlager der Überquerung soll komplett erneuert werden. Es war einst nur als Provisorium angelegt worden und wird nun dauerhaft befestigt.