Bei Hochwasser bildet der rechte Elbehauptdeich die Lebensversicherung für die Anwohner im Osten von Magdeburg. Allerdings steht die notwendige Grundsanierung der Schutzwälle in Cracau und Prester weiter aus. Dabei jährt sich das Jahrhunderthochwasser nun zum zehnten Mal.

Wann die Deiche zur Elbe in Magdeburg saniert werden sollen

Blick auf den Elbehauptdeich entlang der Büchnerstraße in Magdeburg-Cracau.

Magdeburg - Es ist nun fast genau zehn Jahre her, dass Magdeburg das schlimmste Hochwasser seit Beginn der Messungen erleben musste. Am 9. Juni 2013 erreichte die Elbe mit einem Pegel von 7,47 Metern an der Strombrücke ihren historischen Höchststand.