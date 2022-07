Wann es vom neuen Glockenturm der Markuskirche erstmals läuten soll

Von vs

Der Glockenturm an der Magdeburger Markuskirche wird aufgebaut.

Magdeburg - An der Markuskirche im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld-West machen die Bauarbeiten für den geplanten Glockenturm nun sichtbar Fortschritte. Am 19. Juli 2022 schwebten sechs Meter lange Betonteile mit Hilfe eines Schwerlastkrans ein. Sie bilden das Grundgerüst für den Turm.

Mit viel Fingerspitzengefühl habe der Kranführer das mehrere Tonnen schwere Teil von oben in das bereits aufgestellte Gerüst bugsiert, wie Martin Hanusch von der Markusgemeinde informiert. Umgehend fixierten die Bauarbeiter das Betonelement in der dafür vorgesehenen Öffnung und sicherten die massive Platte mit einer Gerüststange. Viermal wiederholte sich der Vorgang, dann stand das untere Teil des neuen Glockenturmes in der Heinrich-Zille-Straße.

Turm wird 14 Meter hoch

In knapp vier Stunden wurden die Seitenwände aufgestellt und befestigt. Nachdem 2021 das Fundament gegossen worden war, geht der Bau nun sichtbar voran. Die ersten sechs Meter des Turmes stehen. Ende Juli 2022 sollen die nächsten Betonteile aufgesetzt werden. „Erst dann dürften die Konturen des schlanken und modernen Glockenturmes – samt Kreuz misst er insgesamt 14 Meter – voll zur Geltung kommen“, so Martin Hanusch.

Für die Markusgemeinde war es ein großer Tag. So waren nicht nur mehrere Mitglieder des Gemeindekirchenrates zur Baustelle gekommen, auch Pfarrerin Cordelia Hoenen und ihr Mann, Superintendent Stephan Hoenen, hatten es sich nicht nehmen lassen, vor Ort zu sein, um sich ein Bild vom Baufortschritt zu machen.

Kathrin Tittelwitz vom Bauausschuss des Gemeindekirchenrates, die den Bau von Anfang an begleitet hat und selbst vom Fach ist, zeigte sich ebenfalls sehr angetan. „Nach den anfänglichen Sorgen um die richtige Oberflächenstruktur der gegossenen Betonteile bin ich mehr als erleichtert“, sagt sie.

Erstes Läuten zu Weihnachten?

Wenn der Rohbau aus den Fertigbetonteilen abgeschlossen ist, müssen noch das Metallkreuz installiert werden, der Glockenstuhl und die Schallluken sowie die ganze Elektrik samt Lichtband am Kreuz. „Wenn alles klappt, können die Glocken Weihnachten zum ersten Mal läuten“, sagt Architekt Karsten Liebner.