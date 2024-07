Verkehr in Magdeburg

Diese Flexity-Straßenbahn soll in Magdeburg fahren,

Magdeburg. - Um mehrere Monat verzögert hat sich die Auslieferung der neuen Straßenbahnen für die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) – nun sind die Fahrzeuge aber sinnbildlich doch auf einm guten Weg: Im September sollen die ersten beiden Vorserienfahrzeuge aus dem Alstom-Werk in Bautzen nach Magdeburg überführt werden. Die 38 Meter langen Straßenbahnen ziehen mittels Schwerlast-Lkw in die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts um. Aktuell laufen noch in die abschließenden Testphase im Alstom-Werk.